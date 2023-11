Rifiuti speciali, partono le operazioni di smaltimento dell'amianto

Le operazioni di bonifica necessarie per la sicurezza dei cittadini

MONREALE, 4 novembre – L’Amministrazione comunale ha avviato la bonifica dei siti dove ci sono cumuli di amianto, sfabbricidi e guaine che si sono accumulati nel tempo per l’abbandono selvaggio .

''Dopo mesi di verifiche e sopralluoghi - dichiara l’assessore all’igiene Urbana Antonella Giuliano- si da il via al servizio che è assolutamente indispensabile ed indifferibile per garantire la salute pubblica, al fine di scongiurare possibili inconvenienti di carattere igienico-sanitario.''

I lavori sono stati affidati ad una ditta specializzata nel settore che provvederà a rimuovere e smaltire il materiale che non è assimilabile tra il comune rifiuto urbano e che è stato abbandonato in lungo e in largo in maniera del tutto illecita nel territorio comunale.

“Purtroppo - conclude l’assessore Giuliano -il fenomeno dell'abbandono, soprattutto di alcuni rifiuti altamente inquinanti e pericolosi per la salute e per l'ambiente, è una piaga che attanaglia un po' tutti i territori, bisogna certamente ripulire i siti ma è ancora più importante combattere il fenomeno in maniera incisiva attraverso la prevenzione ed il controllo; in tal senso credo che anche attraverso l'ausilio, ormai prossimo, degli ispettori ambientali e delle associazioni, con la collaborazione dei cittadini unita all'azione del nostro corpo di polizia Municipale, questo obiettivo possa essere finalmente centrato.''