Promozione turistica dei cammini religiosi, dal ministero arrivano finanziamenti

La dotazione complessiva è di 4.320.000 euro per progetti che valorizzano gli immobili pubblici presenti

PALERMO, 6 novembre – Una dotazione complessiva di 4.320.000 euro per progetti che valorizzano gli immobili pubblici presenti sui cammini religiosi, per il miglioramento della fruibilità dei percorsi e la promozione turistica dei cammini.

È quanto previsto dall’avviso per lo sviluppo dell’offerta turistica dei cammini religiosi italiani, a seguito dell’adozione del decreto del Ministro del Turismo del 5 ottobre che individua le misure attuative del fondo per i cammini religiosi.

Gli interventi dovranno interessare i cammini già inseriti nel Catalogo dei cammini religiosi italiani alla data di pubblicazione dell’avviso. Per presentare le domande di partecipazione fino alle ore 12 del 13 novembre. L’avviso è rivolto a enti pubblici territoriali, nonché ad associazioni, fondazioni ed enti ecclesiastici civilmente riconosciuti.

Nel catalogo dei cammini è presente la Magna Via Francigena con una lunghezza complessiva di 183 km, dalla Conca d'Oro di Palermo alle valli sicane fino al mar Mediterraneo di Agrigento. Una via antica per passi moderni. Storie di sorrisi e di fatica, di cavalieri pastori e mercanti che attraversano la Sicilia. Ventidue comuni coinvolti, 43 siti d'interesse e nove tappe: Palermo; Santa Cristina Gela; Corleone; Prizzi-Castronovo; Castronovo-Cammarata-San Giovanni Gemini; Castronovo- Santo Stefano Quisquina; Santo Stefano-Cammarata; Cammarata-San Giovanni Gemini-Sutera; Sutera-Racalmuto- Grotte; Var.Pioggia Sutera-Milena; Grotte-Joppolo Giancaxio; Joppolo-Agrigento.