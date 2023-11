Riqualificazione del quartiere Carrubella, la macchina amministrativa cammina

Siamo alla fase della progettazione definitiva, finanziata dalla Regione

MONREALE, 6 novembre – Procede gradatamente, seppur con i tempi non celeri della pubblica amministrazione, l'iter per la riqualificazione del quartiere Carrubella di Monreale.

Si tratta di un progetto che si era messo in moto poco meno di dieci anni fa e che poi nel 2015 aveva trovato l'input della giunta di allora, che aveva deciso di percorrere la strada del “Piano di Azione e Coesione per ottenere i necessari finanziamenti.

Quello della riqualificazione del quartiere Carrubella è un progetto che si propone di rendere più razionale, soprattutto sotto l'aspetto del traffico veicolare, della fruibilità e più in generale della vivibilità, di una zona ormai densamente popolata del centro abitato, caratterizzato essenzialmente da edilizia residenziale.

Sarebbe probabilmente la chiusura di un cerchio, relativo alla riqualificazione dei quartieri storici di Monreale, dopo quelle del Carmine e della Ciambra, ormai prossime alla conclusione.

Ovviamente il punto da cui partire è quello della progettazione definitiva, necessaria alla realizzazione dei lavori. Cosa che si è resa possibile dopo che, a fine 2016, la Regione, attraverso il dipartimento delle Infrastrutture, aveva ammessa a finanziamento.

Nel 2018, quindi, il passo successivo, quando era stato stabilito che l'importo a base di gara per la progettazione definitiva era di poco superiore agli 83 mila euro.

Nel novembre del 2019, poi, la celebrazione della gara andata alla “Studio Paris Engineering s.r.l.” di Avezzano, che aveva offerto un ribasso del 43,17%.

Adesso però l'iter sarà seguito dall'architetto Francesco Giardina, nominato responsabile unico del procedimento, dopo il pensionamento dell'architetto Rossella Zuccaro, avvenuto nei mesi scorsi.