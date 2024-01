Premio ''Donna siciliana 2024'' alla monrealese Belinda Ferraro

L’iniziativa premia ogni anno le donne siciliane che si distinguono nei vari della società

PALERMO, 13 gennaio –Tra le destinatarie del premio “Donna siciliana 2024” c’è anche la monrealese Belinda Ferraro che è stata convocata per ricevere il prestigioso riconoscimento.

Il premio viene assegnato ogni anno alle donne siciliane che si sono distinte nei vari campi della società e quest’anno è stato assegnato anche a Belinda Ferraro per la sua attività meritoria nei campi della moda, dello sport e, soprattutto, del sociale.

“Sono onorata di ricevere questo riconoscimento - ha dichiarato Belinda Ferraro - che rappresenta per me un’importante affermazione è un riconoscimento dei miei sforzi e della mia dedizione nel campo dello sport, della moda e del sociale. Desidero ringraziare l’intera organizzazione del Premio per aver preso in considerazione il mio lavoro e per aver creduto nel suo valore.

Mi sento in dovere di ringraziare anche il mio team della B&M FERRARO FOUNDATION NEW YORK CITY, ma soprattutto il vice presidente Maurizio Pezzati, senza il quale non sarebbe stato possibile raggiungere questi traguardi. Concludo esprimendo nuovamente la mia gratitudine a tutta l’organizzazione del premio”.