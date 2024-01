Musica, disponibile su tutti gli store il nuovo singolo del rapper Savio ''Ancora un po'''

Il 20enne monrealese sale nuovamente in cattedra con l’uscita del suo nuovo brano

MONREALE, 18 gennaio - Spesso, in un determinato periodo della propria vita, ci si ritrova persi in un posto imprecisato. Un posto dal quale chiunque è passato o, prima o poi, passerà. Per le delusioni e le gioie, per le sfide della vita o per amore.

Il nuovo singolo del rapper monrealese Savio, “Ancora un Po'”, cerca di riassumere in poco più di 2 minuti e 40 secondi questo sentimento. Giuseppe Nicotra, in arte "Savio", è un rapper di 20 anni originario di Monreale, che abbiamo imparato a conoscere negli ultimi anni per i suoi lavori.

Sempre dedito alla scrittura, comincia a comporre tracce assieme all'aiuto di qualche amico negli anni del liceo.

Il suo primo EP, "Pathos", esce nel novembre 2021 solo su alcune piattaforme. Esso comprendeva diversi brani, con annessi featuring italiani ed internazionali. Nel 2023, decide di tornare in scena dopo qualche mese di pausa con un nuovo singolo, "Routine": un preludio ad una nuova vita musicale e ad altri lavori ancora in programmazione. Dopo un featuring nella canzone "Passerà" dell'amico e collega "Gloomy", è salito nuovamente in cattedra con l'uscita del suo nuovo singolo.

"Ancora un po''" è un brano che non è destinato alla ricerca della spicciola commercialità, ma cerca di essere un punto di ritrovo per coloro che si sentono sperduti durante il loro cammino. Disponibile su tutti gli store musicali, la copertina della traccia è stata realizzata da Samuele Patellaro, mentre la produzione è stata affidata a Kholy (nome d'arte del pioppese Riccardo Russo). Per ascoltare il brano su YouTube Music, è possibile cliccare su questo link: https://music.youtube.com/watch?v=sZuIH0kPKso&si=-GV67FsMUiznyvHQ