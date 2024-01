Riconoscimento all'imprenditorialità femminile: Donnattiva consegna la prima maglia a Giovanna Terzo

Il riconoscimento per la sua attività al bar La Tazzina

MONREALE, 26 gennaio – Giovanna Terzo, 36 anni, mamma di due ragazzi e giovane donna imprenditrice, ha ricevuto la maglia Donnattiva per la sua spiccata attività imprenditoriale. Un gesto simbolico, un riconoscimento alla caparbietà e alla perseveranza della donna.

L'iniziativa non è un evento sporadico, ma l'associazione intende proseguire con altre assegnazioni, perché sono diverse le donne che hanno deciso di investire nel luogo creando economia e posti occupazionale.

Dal 2020 gestisce con grande passione e professionalità il bar “La Tazzina" nel cuore del centro storico di Monreale. L'attività le restituisce calore grazie ai tanti clienti che giornalmente la frequentano. La sua giornata inizia alle 5.30 del mattino con la preparazione dei prodotti della prima colazione: sfoglie, croissant e le meravigliose torte.

La mattina prosegue nel suo laboratorio con i gustosi piatti per il pranzo e l’aperitivo. Nei suoi caratteristici spazi esterni, che si affacciano sul Duomo di Monreale, i clienti e turisti sono accolti con grande ospitalità. Nei giorni scorse alcune delle socie dell’associazione Donnattiva hanno voluto conferirle la maglia dell’associazione che ha come principale obiettivo la valorizzazione delle donne e dei giovani.

"La Tazzina" non è una semplice attività commerciale, ma per Giovanna Terzo è molto di più: una rivalsa che le ha permesso di acquisire sicurezza e consapevolezza.

"Ho iniziato a lavorare a La Tazzina con una collaborazione, poi è diventata una sfida - racconta Giovanna - l'attività era di mio fratello che a un certo punto ha deciso di chiudere così

ho fatto un salto nel vuoto e l'ho acquistata. Non è stato semplice, non avevo mai gestito un bar ma ho imparato dai miei errori e oggi mi sento più forte.

Ho messo a dura prova le mie capacità - conclude - ma questo mi ha aiutato tanto perché mi ha permesso di crescere. Non ho più paura di gestire le difficoltà che si presentano".