Tutte ciò che offre l'Acqua Park di Monreale

Immerso nel verde della meravigliosa Monreale, Acqua Park è il luogo ideale per trascorrere le giornate estive in relax e divertimento. Con le sue piscine, scivoli e attrazioni, l'Acqua Park Monreale è un vero e proprio paradiso per grandi e piccini.

Pizza e Polli da Asporto

Non solo divertimento ma anche gusto. ACQUA Park Monreale offre un servizio di pizza e pollo da asporto, disponibile tutti i giorni. Ideale per chi vuole godersi un pasto gustoso senza rinunciare al divertimento del parco. Il servizio è già disponibile dal 15 gennaio.

Serate Danzanti

ACQUA Park Monreale non è solo un luogo di divertimento diurno. Quando cala il sole, il parco si trasforma in un animato punto di ritrovo per gli amanti della danza. Grazie alle serate danzanti organizzate da Marco Brancatelli, potrai concludere la tua giornata in bellezza, sotto le stelle.

Organizzazione Eventi

Sei alla ricerca del luogo perfetto per il tuo evento? ACQUA Park Monreale dispone di spazi adatti a ogni tipo di occasione, da feste di compleanno a eventi aziendali. Affidati alla nostra esperienza nell'organizzazione eventi: ci prendiamo cura di ogni dettaglio per rendere il tuo evento indimenticabile.

Affitto Location

Cerchi una location esclusiva per il tuo evento? ACQUA Park Monreale offre la possibilità di affittare spazi all'interno del parco, creando così l'ambiente perfetto per ogni tipo di evento, da matrimoni a feste private. Scegli la bellezza e l'originalità di ACQUA Park Monreale per il tuo evento speciale.

Spot Realizzato Da Turtle Designer Digital Led

Per dare una visione più completa e accattivante del nostro parco, abbiamo affidato la realizzazione del nostro spot pubblicitario a Turtle Designer Digital Led, un'azienda leader nel settore. Attraverso le loro competenze e la loro tecnologia avanzata, siamo riusciti a creare uno spot che cattura appieno l'essenza di ACQUA Park Monreale.