Monreale, al via i laboratori creativi del progetto ''Conosci te stesso''

Le attività sono rivolte a 115 giovani, dai 14 e 36 anni

MONREALE, 2 febbraio – Laboratori creativi, sportivi e culturali si svolgeranno a Monreale, Contessa Entellina, Bisacquino e Butera. Le attività sono rivolte a 115 giovani, dai 14 e 36 anni, residenti nei comuni partner del progetto "Conosci te stesso", presentato dall'associazione culturale Giovane Futuro.

Per partecipare bisogna presentare richiesta, compilando il modulo e documento d'identità, e inviarla tramite mail all'indirizzo ass.giovanefuturo@gmail.com

Il progetto “Conosci Te Stesso” si profila come una possibilità per i giovani cittadini di sviscerare e analizzare le proprie inclinazioni e potenzialità con l’obiettivo di riconoscere il proprio posto all’interno dei contesti sociali, lavorativi ma anche personali.

Come suggerisce il nome scelto per il programma, il progetto volge a spingere i 115 giovani selezionati dai comuni di Monreale, Bisacquino, Contessa Entellina e Butera, a riprendere in mano la propria vita dopo una pandemia che li ha costretti a permanere in una situazione di stand-by per anni, condizione in cui perdere il senso di sé stessi e dei propri ideali e obiettivi risulta quasi un automatismo.

“Conosci Te Stesso” intende prendere per mano questi ragazzi e accompagnarli lungo il percorso di cambiamento fino a raggiungere la condizione desiderata, attraverso una metodologia che sfrutta la partecipazione attiva a laboratori creativi, sportivi e culturali che favoriscono l’aggregazione sociale, l’integrazione e le attività di gruppo: quelle familiari dinamiche che il lockdown ha strappato via ai giovani cedendo il posto a una sconfinata solitudine che adesso, a pandemia superata, ha l’estremo bisogno di essere colmata.

Scarica i moduli qui