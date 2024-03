Musica e tradizione al cineteatro Imperia per i dieci anni di ''Trinacria Bedda''

Musica e tradizione al cineteatro Imperia per i dieci anni di ''Trinacria Bedda''

Lo spettacolo si è svolto domenica pomeriggio facendo registrare un altro sold out

MONREALE, 19 marzo – E’ stata una bella festa quella che si è tenuta domenica pomeriggio al cineteatro Imperia, che ha fatto registrare, ancora una volta, il sold out, in occasione della celebrazione dei dieci anni di attività del gruppo folk Trinacria Bedda.

L’appuntamento è stato occasione per proporre al pubblico in sala il vasto repertorio del gruppo, che girando per i diversi centri nei quali si tengono sagre e feste tradizionali, fa da vero e proprio anello di congiunzione tra l’poca attuale e quella della Sicilia antica con le sue secolari tradizioni culturali e musicali.

Alla presenza del sindaco Alberto Arcidiacono, del presidente del Consiglio comunale e dell’assessore agli Spettacoli, Fabrizio Lo Verso, del sindaco di Balestrate, Vito Rizzo, lo spettacolo è stato un susseguirsi di tarantelle, canti e cunti. Il gruppo ha rievocato delle particolari tarantelle e tra queste: quella della Zotta, delle Lavannara, dei pescatori ed il Ballo della Cordella. Coinvolgenti i canti e le poesie scritte da Mara Turdo .

Tra gli ospiti presenti la cantastorie Sara Favaro', il sosia ufficiale di Domenico Modugno, il gruppo folkloristico “Annacamuni Picciotti”, il gruppo storico Belle Epoque. Ha presentato lo spettacolo l'elegante e bravissima Giusi Guardi.