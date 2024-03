SS 624, quel pilone che fa paura

Poggia su basi che sembrano tutt’altro che solide

MONREALE, 28 marzo – Quel pilone fa paura. Sorregge un tratto della strada statale 624, nota come la Palermo-Sciacca. Si trova in territorio di Monreale, fra Giacalone e San Giuseppe Jato.

Presenta una base che, come testimonia la foto che pubblichiamo a corredo di questo articolo, che ci è stata segnalata da qualcuno dei nostri lettori, non sembra affatto sicura, dal momento che il terreno sul quale poggia è interessato da un evidente smottamento.

Cosa che non lascia tranquilli gli utenti della strada, che tutte le volte che vi passano di sotto, guardano all’indirizzo del pilone, raccomandandosi al cielo.

Un intervento di consolidamento, pur non essendo tecnici, lo riteniamo ormai necessario e difficilmente rinviabile. Senza voler scomodare la tragedia del ponte Morandi di Genova, la sola eventualità di pensare a che cosa potrebbe succedere in caso di malaugurato ulteriore cedimento, è una cosa che mette i brividi.