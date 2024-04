Monreale, problemi di decoro e di sicurezza in via Del Monte: protestano i residenti

“E’ necessario un intervento efficace”

MONREALE, 4 aprile – Protestano gli abitanti di via Del Monte, una stradina che si snoda poco sopra la fontana con il Crocifisso, quella dell’abbeveratoio, per intenderci.

Si tratta di una “micro” stradina che fa da accesso ad alcune case, che versa in condizioni di degrado, senza illuminazione, con dei gradini che impediscono l’arrivo ai disabili e i soccorsi in caso di emergenza, dal momento che un’ambulanza con barella non potrebbe intervenire rapidamente. Il parcheggio non è da meno e anche lì il degrado è evidente ed è concreto il rischio crollo. “Abbiamo più volte avvisato l’amministrazione comunale con lettere – scrive uno dei residenti che si è rivolto alla nostra redazione – ma malgrado sia venuti anche i vigili del fuoco e la polizia municipale, nulla è cambiato. Neppure in progetto un intervento urgente di messa in sicurezza e a norma. Riteniamo che un intervento efficace sia necessario e non più rimandabile”.