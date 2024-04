L’attore monrealese Samuele Segreto nel cast della nuova serie di Sandokan

La fiction andrà in onda su RaiUno

ROMA, 19 aprile – Ci sarà anche l’attore-ballerino monrealese Samu Segreto nel cast della nuova serie tv “Sandokan”, che andrà in onda su Rai Uno, reboot della mitica serie degli anni ’70 che vedeva protagonista Kabir Bedi.

Il giovane artista monrealese, ex di Amici 22, dopo aver già recitato in Stranizza d’amuri e L’Ora, sarà fra i protagonisti di questa serie, per la quale c’è già tanta attesa. Samu, tra gli altri, reciterà al fianco di Can Yaman, che interpreterà il ruolo di Sandokan, la tigre della Malesia di Alanah Bloor che vestirà i panni di Marianna. Nel cast ahce un altro attore di fama mondiale come Ed Westwick, che vedremo nel ruolo dell’affascinante Lord Brooke.

Nella serie ci sarà anche Alessandro Preziosi che sarà l’amico storico di Sandokan Yanez de Gomera.

Le riprese, come scrive il portale di Novella2000 e si apprende sul sito dell’Ansa, inizieranno il 22 aprile a Formello, dove Sandokan inaugurerà il nuovo Teatro 7. Ma toccheranno non solo il Lazio ma anche la Toscana, l’isola di Reunion e anche la Calabria, dov’è presente la colonia inglese di Labuan a Lamezia Terme, con il sostegno della Film Commission e Regione Calabria.