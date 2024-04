San Martino, l’acqua si perde in via Pietra Longa

Il Comune promette un intervento risolutore

MONREALE, 28 aprile – Da oltre un mese è presente una grossa perdita d'acqua in via Pietra Longa, a San Martino delle Scale. Dopo alcuni sopralluoghi avvenuti giorni fa da parte degli addetti, l'intervento dovrebbe avvenire la settimana prossima.

Gli uffici di competenza del comune di Monreale rassicurano dicendo che è in programma un intervento risolutore.

Diverse le segnalazioni da parte dei residenti che hanno attenzionato la perdita in strada al comune di Monreale, ma da settimane c'è un rimbalzo della responsabilità tra l'Amap e il comune di Monreale.

Intanto, l'acqua continua a scorrere creando disagi oltre uno spreco di un bene importante in un periodo di criticità idrica.