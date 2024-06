Catasto dei soprasuoli colpiti da incendi, il comune è inadempiente: arriva il commissario ad acta

È il funzionario regionale Angelo Sajeva

MONREALE, 1 giugno – Sono 97 su tutto il territorio siciliano i comuni che non hanno provveduto ancora a stilare il catasto dei soprasuoli per gli incendi verificatisi durante lo scorso anno e fra questi c’è anche Monreale.

Ecco perché la Regione ha provveduto ad intervenire in via sostitutiva, nominando un commissario ad acta per ciascun comune inadempiente. A Monreale, come afferma l’allegato al decreto numero 167 del 23 maggio scorso, a firma dell’assessore alle Autonomie Locali, Andrea Messina, arriverà Angelo Sajeva, funzionario del dipartimento alle Autonomie Locali. A lui è delegato il compito di dare corso al dettato legislativo, che prevede, appunto la stesura di un catasto.

Questo, in pratica, è uno strumento che serve a redigere un corretto e dettagliato censimento delle aree colpite, fondamentale per valutare l’estensione dei danni, pianificare interventi di ripristino e adottare strategie mirate di prevenzione. Perché sia efficace è necessaria un’azione congiunta tra comuni, autorità e organizzazioni per garantire l’aggiornamento regolare del catasto stesso e proteggere efficacemente il territorio.