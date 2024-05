Botte alla ''Notte dei Maturandi'', un ragazzo ferito

Era stata organizzata a Villa Savoia dalla Consulta giovanile

MONREALE, 1 giugno – Finisce male la “Notte dei Maturandi”, l’appuntamento musicale organizzato dalla Consulta Giovanile nella terrazza di Villa Savoia per festeggiare i ragazzi che sosteranno fra qualche giorno gli esami di maturità.

Poco dopo la mezzanotte, per motivi che non sono stati ancora chiariti, complice probabilmente qualche bicchierino in più, è scoppiata una lite fra due ragazzi. Prima qualche parola di troppo, poi si è passati a vie di fatto, col risultato che un ragazzo del quale non sono state rese note le generalità, è stato colpito in pieno volto, da un pugno o da una testata, restando ferito.

Sta di fatto che, visibilmente sanguinante in viso e un po’ stordito, per il giovane si è reso necessario l’ausilio degli operatori del 118 che sono intervenuti con un’autoambulanza, come documenta la nostra foto. Il ragazzo, però, ha ricevuto i primi soccorsi, poi però non è stato necessario il trasporto in ospedale. Sul posto sono arrivati prontamente i carabinieri della stazione di Monreale che hanno ripristinato l’ordine e adesso indagano sull’accaduto.