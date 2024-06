Giuseppe Giurintano è il nuovo presidente del Circolo Italia

Filippo Di Fazio sarà il vice. Lillo Aricò, Mimmo Di Natale e Roberto Bove i consiglieri

MONREALE, 12 giugno – Si è insediato domenica scorsa il nuovo consiglio d’amministrazione del circolo di Cultura “Italia”, uno dei sodalizi più antichi di Monreale, con i suoi oltre 120 anni di storia, durante i quali ha animato la vita associativa e culturale della città.

Dopo un breve periodo di commissariamento, il nuovo presidente sarà Giuseppe Giurintano. Accanto a lui, con il ruolo di vice, Filippo Di Fazio. I consiglieri, invece, saranno Lillo Aricò, Mimmo Di Natale e Roberto Bove. La durata del consiglio direttivo, come prevede lo statuto, è di due anni. I nuovi vertici del circolo si sono già messi all’opera per impinguare il numero dei soci e soprattutto per rivitalizzarne le attività e ribadire il ruolo centrale del sodalizio nella vita culturale della cittadina.