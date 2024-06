Scuole innovative, salta il finanziamento per la realizzazione della nuova sede della Guglielmo II

Il progetto ammontava a ben 11 milioni di euro

MONREALE, 28 giugno – Adesso è ufficiale. Sfuma definitivamente il finanziamento per la realizzazione della nuova sede della scuola “Guglielmo II”, inserito nel 2015 nel progetto Scuole innovative”.

Lo rende noto il Ministero dell’Istruzione sul proprio sito, nel quale compare il provvedimento di finanziamento di diversi istituti scolastici su scala nazionale a firma del ministro Giuseppe Valditara, nel quale non figura, purtroppo, il nome di Monreale.

Si trattava di un progetto che avrebbe dovuto portare a Monreale 11 milioni di euro per la realizzazione di un campus scolastico che doveva sorgere a valle del duomo.

Il progetto era stato presentato in pompa magna, in aula consiliare alla presenza dell’allora sottosegretario all’Istruzione Davide Faraone il 6 giugno 2016.