Monreale, quasi 150 le visite specialistiche gratuite effettuate dalla Samo

La struttura opera in via Aldo Moro, un valido supporto per la cittadinanza

MONREALE, 19 luglio – A poco più di due mesi dall'ultimo report si aggiorna la cittadinanza sulle visite gratuite effettuate a Monreale dal centro Samo di via Aldo Moro.

Negli ultimi 60 giorni il responsabile Giuseppe Iannello, medico della Samo Onlus, ha effettuato 142 visite così distribuite: 98 neurologiche, 40 internistiche, 4 chirurgiche.

Le visite mediche vengono eseguite presso la sede Samo di Monreale in via Aldo Moro ed è possibile prenotarle al numero 379 168 14 21 ogni giorno, dal lunedì al sabato, dalle ore 9.30 alle 17.00.

“È importante tenere aggiornati i cittadini su un servizio che sta continuando a funzionare gratuitamente e bene - dichiara la consigliera comunale Paola Naimi - l’obiettivo è quello di aiutare quante più persone possibili per rendere un servizio alla comunità monrealese. Infine, grazie alla preziosa collaborazione con la Samo, stanno per essere avviate altre iniziative a partire dal mese di ottobre. Grazie ad una proficua collaborazione con l'amministrazione comunale - conclude Giuseppe Iannello – che è di fondamentale importanza per la comunità monrealese ed alla professionalità e l'umanità mostrata da tutti gli operatori che ogni giorno affiancano e supportano famiglie e pazienti stiamo raggiungendo ottimi risultati”.