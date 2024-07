Quella discarica a cielo aperto vicino al Cres, dove regna l’inciviltà

Segnalazione alla nostra redazione dei residenti. LE FOTO

MONREALE, 20 luglio – Una vera e propria discarica a cielo aperto, frutto dell’abbandono selvaggio commesso da chi non sa cosa significhi senso civico e rispetto del prossimo e dell’ambiente.

Si trova in via Regione Siciliana, proprio di fronte all’ex Cres, dove giornalmente staziona un centro di raccolta per la differenziata, dove campeggiano, ormai da tempo, rifiuti di varia natura, che sono diventati ricettacolo di topi ''ben nutriti''.

La segnalazione ci perviene da un nostro attento lettore, che si è rivolto alla nostra redazione per sollevare il problema.

“Considerato che gli operatori della raccolta differenziata dei rifiuti – scrive nel suo intervento – limitano la loro opera alla sola raccolta della differenziata, questa lettera mi auguro possa essere da stimolo da un lato per l'amministrazione comunale a farsi carico di questa bonifica “straordinaria” della zona in questione, e dall'altro lato a fare riflettere ed a fare mutare quei cittadini che con il loro comportamento deturpano l'ambiente sia dal punto di vista estetico, sia da quello della salute, non considerando il danno economico ch ignorano perchè la bonifica comporta una spesa”.