Addio a Sebastiano Davì, una vita dedicata alla zampogna

Ha sempre coltivato la sua grande passione. Aveva 91 anni

MONREALE, 31 luglio – Si è spento lunedì, all’età di 91 anni, Sebastiano Davì antico rappresentante degli zampognari di Monreale, che allietano il periodo natalizio portando in giro la vecchia tradizione siciliana.

La sua vita, oltre che alla “ciaramella” è stata dedicata tutta al lavoro ed alla famiglia. Rimasto vedovo in età prematura, con la sua tenacia e la sua forza di volontà, nonostante le sue sofferenze, ha avuto la forza di continuare a vivere da solo per cercare di non essere un peso per la famiglia. La sua più grande passione per la zampogna l’ha portata avanti con molta dedizione e con grande impegno. A causa di una malattia negli ultimi anni della sua vita è stato costretto a restare a letto, e fino all’ultimo giorno della sua vita è stato accudito minuziosamente dalla figlia e dalla nipote.

Alla famiglia Davì le condoglianze più sentite da tutto lo staff di MonrealeNews.

Articoli correlati Applausi ad Erice per il gruppo degli Zampognari di Monreale