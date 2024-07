Si è spenta Mariella Cimino, figura storica della scuola Novelli

L’ha stroncata una lunga malattia. Aveva 74 anni

MONREALE, 31 luglio – Lutto nel mondo della scuola monrealese. Si è spenta oggi, all’età di 74 anni, al termine di una lunga malattia, Mariella Cimino, storica insegnante della scuola elementare Pietro Novelli.

La sua scomparsa costituisce una gravissima perdita per l’istituzione scolastica cittadina, considerato che Mariella Cimino ne è stata per lungo tempo una importante colonna. Dalla sua cattedra, infatti, nel corso della sua ultra quarantennale carriera, sono passate tantissime generazioni di alunni, molti dei quali oggi, a loro volta, sono insegnanti o affermati professionisti.

Molti di loro dagli insegnamenti della loro maestra hanno tratto i valori del rispetto e della legalità, ai quali l’insegnante si è sempre ispirata e che ha sempre trasmesso ai propri studenti, fin dagli anni ’80 quando la cultura in materia era ben diversa da quella attuale.

Cominciò ad insegnare già all’età di 18 anni, prima nei centri della provincia, poi alla scuola Novelli, interpretando il suo ruolo in maniera totale, andando spesso al di là di quello classico dell’insegnante, ma ponendosi come autentico esempio e punto di riferimento per i suoi piccoli alunni. Una volta, grazie ad uno dei suoi tanti progetti di legalità, con una delle sue classi vinse il premio Rocco Chinnici, finendo pure su Famiglia Cristiana.

Di carattere aperto e di immediata empatia, non aveva difficoltà ad allacciare rapporti di cordialità con i suoi interlocutori. Chi l’ha conosciuta ne ha apprezzato le sue grandi doti umane, prima ancora che quelle professionali. Mancherà ai suoi familiari, ai suoi tantissimi ex alunni ed a tutta la comunità monrealese.

Alla famiglia Cimino-Davì le condoglianze più sentite da tutto lo staff di MonrealeNews.