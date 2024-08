Monreale, l’asilo nido adesso si paga. Russo: ''Un notevole passo indietro''

Previsto un contributo che va da 50 a 200 euro mensili

MONREALE, 6 agosto – Si prospettano tempi non particolarmente lieti per gli utenti degli asili monrealesi, che siano comunali o in regime di convenzione. Almeno questo è l’avviso del consigliere comunale, Sandro Russo, ex assessore ai Servizi sociali.

La considerazione nasce dal fatto che per le famiglie dei bambini che frequentano gli asili nido si profila una batosta economica, accompagnata, tra l’altro, pure da una riduzione del servizio.

“Avevamo raggiunto il numero cospicuo di 115 bambini – fa sapere Russo – dopo che nel 2019, quando mi sono insediato, erano soltanto 16, ed a tutti era garantita la frequenza gratuita dalle 7,30 alle 15,30. Un servizio che consentiva ai genitori di andare a lavorare e poi andare a prendere comodamente i loro figli.

Adesso, invece, l’orario disponibile terminerà alle 13,30, ma soprattutto è stata inserita la compartecipazione che prevede un contributo mensile che va dai 50 ai 200 euro, a seconda della fascia Isee. Ritengo che sia un notevole passo indietro, che penalizza le famiglie e va contro quello che di buono era stato fatto negli ultimi anni”. Della questione si è discusso in Consiglio comunale nel corso di una delle più recenti sedute.