Monreale, il comune pubblica l’avviso per il servizio di assistenza per l’autonomia e la comunicazione e l’assistenza igienico-personale

Riguarda gli alunni con disabilità

MONREALE, 7 agosto – L’assessore ai Servizi Sociali Riccardo Oddo (nella foto) rende noto che e’ stato pubblicato l’avviso pubblico per l’assistenza all’autonomia e comunicazione e l’assistenza igienico personale in favore di soggetti con disabilità per gli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado per il triennio 2024-027.

Il registro sarà unico ed articolato in due sezioni: una per l’assistenza all’autonomia e la comunicazione e una sezione per l’assistenza igienico-personale. Tutte le notizie inerenti l’adesione si possono consultare nel sito istituzionale del Comune: www.comune.monreale.pa.it

“Il servizio di assistenza per l’autonomia e la comunicazione – dichiara l’assessore Oddo – è rivolto agli alunni diversamente abili con limitazioni fisiche – psichiche o sensoriali che per natura o gravità dell’handicap medesimo, hanno subito la riduzione dell’autonomia personale. I beneficiari sono coloro che frequentano le scuole dell’infanzia, scuole primarie e scuole secondarie di primo grado di Monreale centro e frazioni.

Inoltre, possono beneficiare coloro i quali, per problematiche di natura sociale o di disagio familiare, con provvedimento dell’Autorità Giudiziaria, affidati a strutture comunitarie fuori dal territorio di Monreale.

Il servizio di Assistenza all’autonomia e la comunicazione comprende le seguenti prestazioni: attività educative, capaci di sostenere, sollecitare e progressivamente rafforzare e sviluppare le capacità possedute. Attività educative, capaci di favorire la graduale conquista di autonomie personali di base e di autonomie sociali. Iniziative volte a favorire lo scambio relazionale la capacità di adattamento, la flessibilità comportamentale, l’interiorizzazione delle regole di convivenza.

E’ previsto, inoltre l’affiancamento e supporto educativo – didattico nello svolgimento di attività legate all’attuazione del Progetto Educativo Individualizzato. L’accreditamento prevede anche la figura dell’assistente igienico personale, figura altamente qualificata volta a garantire l’assistenza giornaliera agli alunni.