Monreale, addio a 104 anni a Vincenzina Li Virghi, nipote del ''compare'' di Garibaldi

Suo nonno “Piddu” partecipò alla spedizione dei Mille, al fianco dell’eroe dei due mondi

MONREALE, 10 agosto – Si è spenta ieri, all’età di 104 anni e 8 mesi, Vincenzina Li Virghi, portando via con sé un pezzo di storia della nostra città.

“Zia” Vincenzina era nata l’8 dicembre 1919 da Francesco Li Virghi, detto “Cicciu u bizzarru”, e Maria Concetta Messina; il nonno Giuseppe detto “Piddu” si era unito nel 1860 alla spedizione dei “Mille” guidata da Giuseppe Garibaldi e con il quale, legato da forte amicizia, diventa “compare” per avere quest’ultimo battezzato uno dei figli. Fra gli avi vanta pure la presenza di un sacerdote Canonico della Collegiata di Monreale.

Ultima di quattro figlie: la sorella Anna suora, fin dalla loro fondazione, nelle Oblate al Divino Amore alla Badiella, la sorella Giuseppina (morta nel 2020 anche lei alla veneranda età di 104 anni) e la sorella Fina unica ad essersi sposata e che, con Pietro Badagliacca, ha dato origine ad una numerosa discendenza.

Anche se rimaste nubili, zia Giuseppina e zia Vincenzina, sono state sempre un punto di riferimento e di unione per tutta la famiglia giunta alla quinta generazione dei nipoti vantando 16 nipoti, 42 pronipoti 51 trisnipoti e 5 quadrisnipoti, per un totale di 114, alcuni dei quali stabiliti da tempo al nord Italia o in America.

Nel suo secolo di vita la “zia Vincenzina” ha vissuto due guerre mondiali, ivi compreso il ventennio fascista, e il passaggio dalla monarchia alla repubblica, ha visto nove Papi, due Re e 1 dittatore, dodici Presidenti della Repubblica e undici arcivescovi di Monreale.

Da ragazza ha esercitato la professione di “tata” in una famiglia nobiliare di Palermo ed era tuttora legata ai bambini accuditi che oggi sono settantenni.

Le famiglie Badagliacca, Intravaia, Li Virghi e Maranzano la ricordano con affetto soprattutto per la generosità d’animo e la capacità di mantenere vivi i legami familiari.

Le esequie saranno celebrate stamattina 10 agosto alle 9:30 presso l’Abbazia di San Martino delle Scale.

Alla famiglia di Vincenzina Li Virghi le condoglianze più sentite da tutto lo staff di MonrealeNews.