Donnattiva si mobilita per la parità di genere

L’associazione parteciperà al presidio del 16 ottobre all’Ars

MONREALE, 6 ottobre – L’associazione culturale e multimediale Donnattiva, nata nel 2008, composta da socie di Monreale e provenienti anche da altri centri siciliani, ha deciso di aderire alla mobilitazione generale promossa da donne, rappresentanti istituzionali in Sicilia a per difendere la presenza di genere nelle Giunte comunali dell’isola.

Una rappresentanza di socie parteciperà alla mobilitazione generale il prossimo 15 ottobre alle ore 12, al presidio sotto l’Assemblea Regionale Siciliana, nel giorno in cui si discuterà la controversa proposta di legge sugli Enti Locali, che prevede la riduzione della quota di genere a un minimo del 20%, contro l’attuale 40% previsto anche a livello nazionale.

L’appello, si legge nel documento, è rivolto a uomini e donne per quella che viene definita una “battaglia di civiltà che riguarda tutti e tutte” e chiede espressamente che la votazione sulla legge si svolga in modo palese e nominale affinché “ciascuno mostri chiaramente la propria scelta, senza nascondersi dietro il voto segreto.