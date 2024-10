Uniti per la dislessia, il municipio si colora di turchese

L’amministrazione comunale aderisce alla campagna internazionale

MONREALE, 8 ottobre – Il comune di Monreale accoglie l’appello del presidente della Disfam -Dislessia e Famiglia Inaki Munoz, aderendo alla campagna internazionale “Uniti per la dislessia” che si celebra l’8 ottobre di ogni anno.

L’iniziativa è coordinata dall’Osservatorio Internazionale sulla Dislessia e altri disturbi specifici dell’Apprendimento ( OIDEA) e mira a dare maggiore visibilità a questo disturbo dell’apprendimento, che colpisce almeno il dieci per cento della popolazione mondiale. Spesso la dislessia viene considerata un disturbo totalmente invisibile, che causa la maggior parte dei fallimenti e degli abbandoni scolastici.

“In questi ultimi anni – ha dichiarato l’assessore Antonella Romano che ha incontrato più volte i rappresentati di questa associazione – l’impatto di questa campagna è stato eccezionale, poichè sempre più sedi istituzionali in tutto il mondo si sono illuminati di turchese in segno di solidarietà per questa importante causa e per rendere la dislessia più visibile. Monreale aderendo all’iniziativa ha dato il proprio contributo, illuminando di turchese la facciata del palazzo comunale e condividendo le foto attraverso i social network, al fine di ottenere una maggiore consapevolezza e visibilità”

Il sito dove potere ammirare tutti i siti del mondo illuminati che aderiscono all’iniziativa è: www.disfam.org/8oct