Enel rimette in funzione i pozzi Boara

Torna alla normalità l’erogazione dell’acqua

MONREALE, 14 ottobre – Grazie all’intervento dei tecnici dell’Enel ed a una task force di tecnici comunali e Amap, sono stati rimessi in funzione i pozzi Boara che oggi nel primo pomeriggio sono tornati a funzionare regolarmente dopo la riparazione alle cabine elettriche nelle quali si era verificato il danno che aveva causato l’interruzione di energia elettrica.

Lo rende noto l’assessore ai servizi a Rete Giovanni La Corte che ha evidenziato come la situazione sia rientrata nella normalità grazie alla tempestività degli interventi congiunti. Da qualche ora l’acqua è tornata ad essere erogata in tutto il territorio regolarmente, anche se in alcune zone della parte alta di Monreale ci sarà qualche ritardo. L’assessore La Corte ha ringraziato i tecnici che hanno lavorato senza sosta per rimettere in funzione l’impianto mettendo a disposizione materiali, personale e mezzi.