Il "Profumo dell’Attimo" nelle foto di Giuseppe Giurintano

L’esposizione è stata inaugurata ieri ai Cantieri Culturali della Zisa. LE FOTO

PALERMO, 4 novembre – “Il Profumo dell'Attimo" è il titolo della mostra fotografica di Giuseppe Giurintano inaugurata ieri pomeriggio al Centro Internazionale della Fotografia "Letizia Battaglia" ai Cantieri Culturali della Zisa di Palermo.

Un’esposizione di 60 scatti realizzati in bianco e nero che raccontano storie di persone, di volti e dei loro sentimenti. Un cammino emozionale che attraversa le esperienze umane. L’evento, patrocinato dai Comuni di Palermo e Monreale e dalla Regione Siciliana, rappresenta un’opportunità per riflettere sulla bellezza e sulla fragilità dell’attimo, con la forza espressiva che solo la fotografia sa offrire.

Ogni immagine è un frammento di vita, un attimo che risveglia emozioni, e accompagna il visitatore in un viaggio attraverso le sfumature dell'animo umano. Alla cerimonia hanno preso parte, fra gli altri, il sindaco di Monreale Alberto Arcidiacono e il dirigente dell’area Cultura del Comune di Palermo, Gaspare Simeti.

“Ringrazio l’assessore alla cultura Giampiero Cannella – ha detto Giurintano – per la disponibilità dell’aerea espositiva, la Presidenza della Regione e il Comune di Monreale per il patrocinio e tutto coloro che mi hanno aiutato a realizzare questo grande evento, ed in particolare il professore Franco Nocera, Miliza Rodic e Marina Cristofalo.

Le immagini esposte sono state scelte seguendo un percorso emozionale, cercando di rappresentare momenti di vita che attraversano diversi stadi, da quelli più tristi a quelli più allegri, quindi, evidenziando le sofferenze delle classi più povere della nostra società contrapposte a momenti di vita serena. Il periodo temporale attraversato dalla mostra interessa un arco di circa 40 anni e fino ai giorni nostri e le fotografie sono state scattate a Monreale, in diverse parti d’Italia, Brasile e Argentina”.

La serata è stata molto emozionante, l’evento ha avuto un ottimo riscontro di partecipanti, con grande sobrietà e coinvolgimento. “Ho potuto notare - continua Giurintano – che il messaggio che mi sono prefissato di esprimere è arrivato e la gente ha espresso commenti molto positivi. Ciò mi rende doppiamente felice, perché una mostra, benché metta in luce il lavoro dell’artista che la realizza, ha lo scopo di rendere partecipi del proprio pensiero artistico i visitatori. Se questo pensiero viene colto l’autore è doppiamente felice”.

Le foto sono state realizzate da Giovanni Alan Fontana, che ringraziamo