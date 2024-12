Turismo, il comune assiste le piccole e medie imprese per partecipare ai bandi delle borse internazionali

Da Milano a Madrid, una serie di eventi che possono fare da volano di sviluppo per le imprese del territorio

MONREALE, 5 dicembre – Un invito alle piccole e medie imprese del territorio ad aderire al bando della Regione per la partecipazione alle Borse del Turismo. Lo rivolge il neo assessore, Nadia Battaglia, che attiva un servizio di assistenza per la predisposizione delle istanze.

Si inizia con la Bit di Milano e si proseguirà con altre borse del turismo organizzate nel corso dell’anno in Italia e all’estero, promosse dal dipartimento del Turismo, Sport e Spettacolo della Regione Siciliana che di recente ha pubblicato l’avviso pubblico per tale finalità.

Tra le prime iniziative messe in campo, quella di portare avanti un’animazione con gli operatori turistici del territorio ed in particolare le piccole e medie imprese che svolgono attività di servizi di alloggio e ristorazione, agenzie di viaggi, tour operator, attività creative- ricreative – d’intrattenimento e sportive che potranno pubblicizzare le loro attività nell’ambito delle vetrine nazionali ed internazionali.

Il link dell’avviso è disponibile sul sito istituzionale: www.comune.monreale.pa.it imprese turistiche. A supporto degli operatori è stato attivato dal Comune di Monreale un servizio di assistenza telefonica per la presentazione delle relative istanze del bando la cui scadenza è prevista per il prossimo 13 dicembre.

Questo l’elenco degli eventi fieristici calendarizzati dall’assessorato regionale al Turismo: FITUR Madrid 2025 • BIT Milano 2025 • Italy for Weddings – THE EVENT2025 • ITB Berlino 2025 • BMT Napoli 2025 • Discover Italy 2025.