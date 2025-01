Monreale, mercoledì riapre la ristorazione all'Acquapark

In arrivo importanti novità per la clientela

Dopo una breve parentesi in cui il settore ristorativo era stato ceduto in affitto, la famiglia Curcio, proprietaria della struttura Acquapark, mercoledì 8 gennaio 2025 riapre la ristorazione con Acqua Park Cucina e Sapori.

Con la riapertura la zona ristorazione dell’Acquapark cambia identità, trasformandosi in un ambiente accogliente e rilassante, perfetto per una cena piacevole in compagnia di amici e familiari. I clienti potranno gustare un ricco menu che include gustosi antipasti, pizza, pollo allo spiedo, primi e secondi piatti; il tutto accompagnato da una selezione di ottimi vini e rinfrescanti bibite. Situata in una posizione strategica e facilmente raggiungibile, la struttura dispone anche di un ampio parcheggio, per rendere la serata piacevole e senza stress.

La grande novità: la pizza al metro! Pensata per gruppi di amici o famiglie numerose, la pizza al metro sarà servita su taglieri al centro del tavolo, già suddivisa in monoporzioni per una comoda condivisione. Per ogni mezzo metro, sarà possibile scegliere gusti differenti, un dettaglio che rende l’esperienza ancora più personalizzabile e sfiziosa.

Per chi preferisce godersi le specialità di Acqua Park Cucina e Sapori direttamente a casa, sarà disponibile un pratico servizio di asporto e consegne a domicilio, garantendo qualità e comodità a ogni cliente.

La zona ristorazione dell’Acquapark si propone anche come location perfetta per eventi privati e aziendali: grazie a due ampie sale da 200 mq e 600 mq, è possibile organizzare battesimi, comunioni, compleanni, lauree, conferenze, eventi aziendali, culturali o sportivi. Gli ampi posteggi, di cui la struttura dispone, possono ospitare fino a 160 automobili e 7 pullman.

Con questa nuova offerta, il parco acquatico si conferma un punto di riferimento per chi cerca qualità, comodità e convivialità.