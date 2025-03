La via Pezzingoli da oggi passa al comune di Monreale

Avvenuta la consegna da parte della Città Metropolitana. Previsti diversi interventi

MONREALE, 20 maggio – Buche e crepe mettono a dura prova la circolazione di veicoli per entrambe le corsie della SP di Pezzingoli. Residenti e utenti della strada rinnovano la loro segnalazione.

La consegna, formalizzata oggi, include l'intera arteria stradale adiacente alla frazione di Aquino. Il trasferimento di competenza è stato reso possibile grazie alla richiesta avanzata dal Comune di Monreale, attraverso una delibera di giunta e una successiva nota, che sottolineavano l'importanza strategica della strada per la comunità locale.

A partire da oggi, il Comune di Monreale assume la piena responsabilità della gestione e manutenzione della via Pezzingoli. Contestualmente alla consegna, sono previsti interventi di adeguamento e messa in sicurezza dei ponti e viadotti presenti lungo la strada, nonché la sistemazione del piano viabile in tratti specifici.

La direzione Viabilità dell'Area Corpo di Polizia Municipale guidata dal comandante Luigi Marulli, si occuperà dell'installazione della segnaletica necessaria per delimitare l'inizio e la fine del tratto di competenza comunale, garantendo così la sicurezza degli utenti della strada.

L'assessore Giuseppe Di Verde ha espresso la sua soddisfazione per il risultato raggiunto, ringraziando i vertici della Città Metropolitana per la collaborazione e la sensibilità dimostrata nel rispondere alle esigenze del territorio. "Questo trasferimento di competenza rappresenta un passo importante per il nostro Comune - ha dichiarato l'assessore - e ci permetterà di intervenire in modo più efficace sulla manutenzione e la sicurezza di una strada fondamentale per il nostro territorio”

Il Comune di Monreale si impegna a realizzare gli interventi previsti nel più breve tempo possibile, al fine di garantire una viabilità sicura e efficiente per tutti i cittadini.