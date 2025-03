DonnAttiva lancia "Chat Donna Amica": un nuovo spazio di dialogo e supporto per le donne

Al via la nuova iniziativa dell’associazione nata a Monreale

MONREALE, 8 marzo – L'associazione DonnAttiva è lieta di annunciare il lancio della sua nuova iniziativa, "Chat Donna Amica", un progetto innovativo che mira a creare uno spazio virtuale sicuro e accogliente dove le donne possono incontrarsi, dialogare, scambiarsi esperienze e trovare supporto e aiuto.

La presentazione ufficiale della "Chat Donna Amica" avverrà nel corso dell'assemblea annuale delle socie di DonnAttiva, che si tiene oggi presso la sala conferenze dello storico edificio Santa Caterina a Monreale, gentilmente messo a disposizione dal Comune.

L'assemblea sarà un'occasione speciale per celebrare la Giornata Internazionale della Donna e per accogliere le nuove socie. Oltre alla presentazione della "Chat Donna Amica", verrà illustrato il calendario delle iniziative previste per il 2025, ricco di eventi, incontri e progetti volti a promuovere l'empowerment femminile e la parità di genere.

"Siamo entusiaste di lanciare questa nuova iniziativa", dichiara la presidente di DonnAttiva Ina Modica La 'Chat Donna Amica' verrà coordinata dalla professoressa Daniela Battaglia grazie al supporto dell’avvocato Rosaria Bova e di tutte le nostre socie che hanno sempre dimostrato grande sensibilità nella risoluzione di problematiche, un passo importante per rafforzare il senso di comunità tra le donne e per offrire uno spazio di ascolto e di confronto aperto a tutte". L'assemblea è aperta a tutte le donne interessate a conoscere le attività di DonnAttiva e a partecipare attivamente alla vita dell'associazione.