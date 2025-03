Successo sabato sera per “Donna e arte passi di libertà tra suoni e colori”

La serata si è tenuta al cineteatro Imperia, in occasione della giornata della donna. LE FOTO

MONREALE, 10 marzo – Ha riscosso grande successo lo spettacolo “Donna e arte passi di libertà tra suoni e colori”, che si è tenuto sabato sera al cineteatro Imperia, in occasione della giornata mondiale delle donne.

La serata è stata presentata da Toti Mancuso, direttore artistico del teatro, che ha proposto un excursus sul femminicidio. Sul palco, poi, è stato un armonico avvicendarsi di interpreti di un vero e proprio dialogo artistico tra tutti i linguaggi dell'arte: dal canto, alla danza, alla rappresentazione teatrale. È stato come se ogni artista avesse voluto gridare il suo no alla violenza sulle donne.

Le ballerine de “La maison de la dance” dirette da Giuliana Tusa e Sabrina Conoscenti, attraverso le loro coreografie sulle note di Ennio Morricone, della colonna sonora " la mia voce" tratto dal film Aladdin e sulle note di Albachiara di Vasco Rossi, hanno rappresentato il desiderio di ogni donna di raggiungere la libertà superando ostacoli, unendo le forze insieme per raggiungere l' obiettivo finale mettendo a nudo la propria anima.

Francesca Vaglica e Costanza Nicolosi hanno sottolineato l'opinione della gente che giudica e condanna la donna con il monologo "Te la sei cercata", un monologo di una donna che vive una situazione di abusi, soprusi e incubi dentro la sua casa.

Con un'introduzione sull'importanza del teatro, Antonella Vaglica ha presentato “La compagnia in valigia” che ha messo in scena una rappresentazione teatrale dal titolo “Come animali” scritto dalla giovane Desirée Infantino che racconta una storia di violenza all'interno delle mura domestiche. La voce di Antonella Vaglica con “Canta Ancora” di Arisa, ha voluto sottolineare il ruolo della figura della mamma. Quella di Carmen Lupo con “Gli uomini non cambiano” di Mia Martini ha sottolineato, invece, che gli uomini, pur nascendo da una donna, non sono come loro e che soltanto gli uomini innamorati cambiano e rispettano la propria donna. Le esibizioni sono state accompagnate al piano dalla bravura di Silvia Vaglica.

La serata si è conclusa con il teatro che si è tinto di rosso sulle note della canzone “Diamanti” di Giorgia interpretato da Carmen Lupo e Antonella Vaglica accompagnate al piano da Silvia Vaglica e con tanti palloncini rossi al cielo in memoria delle vittime morte per mano di un uomo.

La serata ha visto l’esposizione delle opere d'arte dei ragazzi del liceo artistico D’Aleo e l’esibizione delle ragazze del liceo Basile scientifico e classico sulle note di Irama “la ragazza dal cuore di latta” e una coreografia realizzata da loro.

Le donne, infine, hanno ricevuto un omaggio floreale offerto dal comune di Monreale rappresentato dagli assessori Fabrizio Lo Verso e Salvo Giangreco.