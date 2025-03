Turismo, concluso ieri il MTE 2025: è stato un ottimo gioco di squadra

Proficuo incontro tra i “buyers” e i “sellers” nel segno delle bellezze e dei prodotti di Monreale

MONREALE, 27 marzo – Ha espresso tanto entusiasmo il Monreale Tourism Exchange, l’iniziativa che ha mette al centro le bellezze di Monreale, organizzata dall’agenzia di viaggi Casamento Travel in collaborazione con il comune di Monreale.

L’iniziativa, che ha avuto inizio lunedì scorso e si è conclusa ieri, ha coinvolto 30 operatori turistici provenienti da tutta Italia ed aveva lo scopo di far conoscere in modo approfondito le attrattive della cittadina normanna. Sono stati tre giorni di full immersion per conoscere il territorio. Già lunedì, oltre alla visita della meravigliosa cattedrale normanna, gli operatori si sono cimentati nella realizzazione di mosaici nei laboratori rispettivamente di Giosuè Cangemi e dei fratelli Ferraro (ceramiche di Bisanzio).

Martedì, invece, gli ospiti hanno visitato l’abbazia di San Martino delle Scale assistendo ad un concerto privato del maestro Giovanni Vaglica, gustato le birre artigianali dei monaci ed hanno infine assistito alla presentazione del “Cammino dei Mille” a cura della Pro Loco. Nel pomeriggio l’attenzione si è spostata sul museo multimediale e sulla storia di Monreale curata da Amelia Crisantino. I partecipanti hanno infine trascorso la serata tra i locali monrealesi de La Macina, 365 e Mezzopieno.

Un’esperienza ricca, conclusasi con l’evento del workshop di ieri 26, presso la sala Novelli all’interno del complesso monumentale Guglielmo tra i “Buyer” (ospiti) e gli imprenditori monrealesi volto a consolidare lo scambio e la futura collaborazione.

Hanno collaborato alla realizzazione del MTE 2025: per l’amministrazione comunale il sindaco Alberto Arcidiacono, gli l'assessori Fabrizio Lo Verso, Nadia Battaglia e il consigliere comunale Antonella Romano. La collaborazione come intermediario di Mario Micalizzi. Per la Proloco Amelia Crisantino.

Questi, invece, i Sellers: Agriturismo Masseria La Chiusa, Palazzo Ducale Suites, Cut's Home, Affittacamere Al Giordino, Mercede Rooms, Al Pozzillo Casa Vacanza, Abbazia San Martino delle Scale, Hotel Ucciardhome, Le Ceramiche di Bisanzio, La Torre, Bruccola Rent, Autonoleggi Buscemi, Di Liberto Taxi, Giosuè Cangemi, La Macina, Mezzopieno, 365, Antica Forneria Tusa, Panificio Massaro, Carni Di Fulco, Sapere e Sapori, Biscottificio Modica, Ice Cream, Bar Darling, Il Fornetto, Fruttivendolo Massaro, Azienda agricola Disisa, Casale del Principe, Ixpira.

“Anche quest’anno – dichiara soddisfatto Fabrizio Casamento, direttore di Casamento Travel) – ci abbiamo messo tanto impegno ed entusiasmo per promuovere le bellezze di Monreale. Siamo soddisfatti di quanto fatto e le parole di ringraziamento che abbiamo ricevuto dai nostri ospiti nonché colleghi agenti di viaggio di tutta Italia ci spingono a continuare in questa direzione affinché si possa ancora promuovere un turismo sano e sostenibile per la nostra città. Il mio grazie va invece a tutti gli imprenditori locali che hanno partecipato, perchè insieme abbiamo dimostrato che facendo squadra si possono realizzare progetti importanti”.

“Il Comune di Monreale - ha concluso l’assessore Battaglia- esprime la propria gratitudine a tutti i partecipanti e agli organizzatori per il successo di questa iniziativa, che dimostra come il lavoro di squadra e una visione innovativa possano generare opportunità di crescita per il territorio”.