Libero accesso alla consultazione delle mappe catastali anche per i cittadini di Monreale

È possibile usufruire del servizio online senza sostenere alcun costo

MONREALE, 27 marzo – Anche i cittadini di Monreale possono adesso liberamente e gratuitamente consultare la cartografia catastale, visionando i fogli di mappa e le particelle sia dei terreni che dei fabbricati.

Tramite la piattaforma digitale “Geoportale cartografico catastale” (istituita e gestita dall’Agenzia delle Entrate) è consentito l’accesso diretto e immediato alla consultazione dei fogli mappali, procedendo alla ricerca e alla visualizzazione dinamica delle particelle riportate nelle cartografie.

L’uso di questo portale è di sicura utilità per chi ha l’esigenza di verificare in tempo reale i dati catastali relativi a qualsiasi immobile, facilitando la ricerca e l’identificazione delle particelle; in ogni caso, la piattaforma consente soltanto di visualizzare le informazioni presenti in catasto, mentre resta esclusa la possibilità di provvedere a modifiche e di aver accesso ai dati censuari.

Il servizio permette, in particolare, di visualizzare le particelle catastali registrate nella banca dati del Catasto terreni e le mappe interattive, costantemente allineate con la banca dati ufficiale dell’Agenzia delle Entrate, nonché i confini e le suddivisioni catastali, il cui aggiornamento avviene di continuo sulla scorta delle informazioni trasmesse dai tecnici abilitati.

L’accesso alla piattaforma, che non prevede alcun costo, non presenta particolari difficoltà: è sufficiente, infatti, collegarsi al link https://geoportale.cartografia.agenziaentrate.gov.it per eseguire la puntuale ricerca di una specifica particella; si dovrà poi indicare la denominazione del Comune ed i numeri sia del foglio mappale che della particella, che sono comunemente riportati nell’atto di compravendita o di successione ovvero nella visura catastale; se non si dispone di questi dati, è possibile individuare e visualizzare la particella di interesse ricorrendo alla navigazione geografica, utilizzando gli strumenti “Pan” e “Zoom”.