Il monrealese Michele Tusa nella dirigenza del Sindacato Nazionale Finanzieri

È stato eletto ieri nel direttivo del sindacato delle Fiamme Gialle

MONREALE, 8 aprile – C’è anche il nome del monrealese Michele Tusa (nella foto) fra i componenti del nuovo direttivo regionale del Si.Na.Fi, il Sindacato Nazionale Finanzieri, l’associazione sindacale costituita dagli appartenenti della Guardia di Finanza.

Si è svolto ieri il primo congresso regionale nel quale sono stati eletti i componenti della segreteria e della dirigenza regionale. “Il congresso - si legge in una nota – è stato un appuntamento fondamentale per la vita democratica del sindacato, che segna un ulteriore passo avanti, qualificando, il Si.Na.Fi Sicilia, il più grande sindacato dei finanzieri siciliani. La nomina della segreteria e della dirigenza regionale, rappresenta il frutto di un lavoro di squadra, incessante e protratto nel tempo, che ha permesso di raggiungere risultati straordinari in consensi.

Il congresso ha eletto il segretario generale regionale Antonio Gioia, il presidente del direttivo regionale Gaetano Amari, il segretario aggiunto Giuseppe Accardo, il tesoriere Rocco Biundo. A completare la segreteria regionale vi è anche una rappresentanza femminile, Antonina Caminita. Tra i nomi della dirigenza del Si.Na.Fi., si evidenzia, come detto, anche il nome del monrealese Michele Tusa.

L'evento ha visto una numerosa partecipazione degli iscritti siciliani. Il segretario generale regionale Gioia ha dichiarato: “Il congresso rinnova l’impegno sindacale nella Guardia di Finanza, rappresenta un importante momento di confronto e di democrazia. Il Si.Na.Fi. Sicilia è pronto ad affrontare nuove sfide future, volte alla tutela dei diritti e gli interessi dei propri iscritti quali appartenenti alla Guardia di Finanza”.

L'intervento della neo segretaria regionale Antonina Caminita: “Noi donne siamo ancor più motivate a fare la nostra parte soprattutto sui temi legati alla specificità di genere che continuano a vederci impegnate a tempo pieno per la tutela delle pari opportunità”. Gli auguri alla nuova squadra sono arrivati dal segretario generale nazionale Alessandro Margiotta.

Sono stati inoltre eletti i 17 componenti, che unitamente a Gioia, Biundo, Amari e Caminita, formeranno i nuovo Direttivo Regionale:

• Bruno Andrea

• Corrado Caruso

• Chiarelli Paolo

• Cutrò Francesco

• Di Guardo Alessandro

• Di Salvia Ilaria

• Di Sarno Giuseppe

• Giacalone Giuseppe

• Ingrassia Gaetano Maurizio

• Iovino Salvatore

• Macrì Stefano

• Pipitone Francesco

• Romeo Salvatore

• Stillittano Antonio

• Tusa Michele

• Varrica Giovanni

• Verderame Giacomo