Apre a Monreale il primo centro oculistico solidale permanente in Sicilia targato Fondazione OneSight EssilorLuxottica Italia

Visite oculistiche gratuite e donazione di occhiali ai più fragili, in collaborazione con la Fondazione San Carlo Borromeo dell’Arcidiocesi di Monreale, l’Università degli Studi di Palermo, la Fondazione Myra e le realtà benefiche locali

MONREALE, 11 aprile - Apre da oggi a Monreale, presso la Chiesa di San Gaetano, il primo Centro permanente della Sicilia di oculistica solidale a cura della Fondazione OneSight EssilorLuxottica Italia in collaborazione con l’Arcidiocesi di Monreale.

Il grande progetto Giornate della Vista della Fondazione OneSight EssilorLuxottica Italia, consistente in cliniche oculistiche itineranti, ha già raggiunto la Sicilia due volte con Catania nel 2023 e Palermo nel 2024, ed è stato di grande ispirazione per rendere permanente un progetto di salute visiva sul territorio dedicato ai più fragili.

“Ringrazio, a nome mio e a nome dei bisognosi che usufruiranno di questo progetto – ha affermato l’arcivescovo di Monreale, Gualtiero Isacchi – la Fondazione OneSight EssilorLuxottica Italia per la disponibilità gratuita della strumentazione tecnica e degli occhiali da vista. L’iniziativa, che prende avvio nell’Anno Giubilare, è un grande segno di speranza: non è vero che il male e l’egoismo vincono, ci sono uomini e donne che generosamente mettono a disposizioni tempo, conoscenze, professionalità e risorse per dire che il male si vince facendo il bene”.

Non una clinica oculistica temporanea, dunque, ma una realtà consolidata e che sarà un punto di riferimento sanitario sul territorio, resa possibile sempre grazie al supporto della Fondazione OneSight EssilorLuxottica Italia che metterà a disposizione la strumentazione tecnica necessaria alle visite oculistiche e donerà, ove necessario, occhiali da vista agli assistiti.

Insieme alla Fondazione OneSight EssilorLuxottica Italia parteciperanno al funzionamento del Centro Oculistico Sociale permanente di Monreale la Fondazione San Carlo Borromeo, “braccio operativo” di Caritas diocesana dell’Arcidiocesi di Monreale, l’Università degli Studi di Palermo, che partecipa al progetto ,attraverso un accordo attuativo voluto dal preside della Scuola di medicina e Chirurgia professor Marcello Ciaccio, e che metterà a disposizione medici oculisti e specializzandi coordinati dalla Professoressa Vincenza Maria Elena Bonfiglio e la Fondazione Myra che implementerà una piattaforma dedicata al sistema gestionale per lo svolgimento delle attività propedeutiche e prodromiche della clinica.

Il coordinamento delle attività verrà seguito dal dottor Nicola Armonium, già da tempo impegnato sul territorio per l’organizzazione di attività socio - sanitarie assistenziali a favore degli ultimi.

Il centro oculistico solidale inizialmente sarà aperto due giorni a settimana e prevede:

- un centro di ascolto per l’identificazione degli utenti, grazie al contributo di volontari che si occuperanno del flusso delle visite;

- la presa in carico dei pazienti attraverso la visita oculistica specialistica di controllo.

- subito dopo lo screening, gli ottici di GrandVision e Salmoiraghi & Viganò individueranno la migliore soluzione visiva in base alla prescrizione, che sarà realizzata in tempi brevi grazie all’ausilio della strumentazione tecnica all’avanguardia.

- Il vision center di Monreale si aggiunge agli altri 4 centri oculistici permanenti aperti dalla Fondazione OneSight negli ultimi due anni.



“Siamo orgogliosi che anche in Sicilia, grazie alla collaborazione con le realtà locali, a partire dall’Arcidiocesi di Monreale, si possa realizzare uno dei centri oculistici solidali della nostra Fondazione: fare rete sui territori si dimostra il modello vincente per andare incontro a chi ne ha più bisogno” commenta Andrea Rendina, Segretario Generale della Fondazione OneSight EssilorLuxottica Italia.