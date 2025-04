La monrealese Maria Grazia Bonsignore eletta presidente nazionale di Donne Impresa Confartigianato

Guiderà l'associazione fino al 2028 con l'obiettivo di rafforzare il ruolo delle donne nel mondo dell'impresa

MONREALE, 17 aprile – L'imprenditrice monrealese dell'artigianato artistico, Maria Grazia Bonsignore, è stata eletta presidente nazionale di Donne Impresa Confartigianato, movimento che rappresenta 81.000 imprenditrici italiane.

Già presidente di Donne Impresa Sicilia e Palermo, guiderà l'associazione fino al 2028 con l'obiettivo di rafforzare il ruolo delle donne nel mondo dell'impresa. Le socie dell’associazione Donnattiva, di cui Bonsignore è componente, esprimono con entusiasmo i più sinceri complimenti alla neo eletta per questa prestigiosa nomina, sottolineando come il suo impegno e la sua leadership siano un esempio e un motivo di grande orgoglio per tutta l'associazione e per il territorio di Monreale.