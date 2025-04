È morto Papa Francesco

È spirato stamattina alle 7,35 nella casa di Santa Marta a Roma

ROMA, 21 aprile – E’ morto Papa Francesco. Arrivano in questi momenti i primi dispacci di agenzia, che confermano la notizia del decesso del Pontefice. Aveva 88 anni.

E’ spirato alle 7,35 di questa mattina nella sua residenza di Santa Marta a Roma. Ieri, in occasione della Pasqua, l’ultima apparizione in pubblico, quando ha impartito a piazza San Pietro la benedizione “Urbi et Orbi”. Il suo pontificato è durato 12 anni, da quando salì al soglio di Pietro il 13 marzo 2013.

Seguiranno aggiornamenti.