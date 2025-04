Papa Francesco, il cordoglio del sindaco Arcidiacono

Anche il Comune di Monreale si unirà al lutto nazionale

MONREALE, 21 aprile – Il sindaco di Monreale, Alberto Arcidiacono, ha espresso profondo cordoglio per la scomparsa di Papa Francesco.

In una nota il primo cittadino ha sottolineato il ruolo fondamentale del Pontefice nel promuovere la pace, la giustizia sociale e il dialogo nel mondo.

"La scomparsa di Papa Francesco lascia in tutti noi fedeli un vuoto incolmabile nel cuore – ha dichiarato il sindaco Arcidiacono – La sua umiltà, la sua vicinanza ai più deboli e il suo incessante appello alla pace sono stati un esempio luminoso per tutti noi".

Il sindaco ha ricordato il forte legame di Papa Francesco con la Sicilia e la sua visita a Palermo nel 2018, durante la quale il Pontefice ha lanciato un messaggio di speranza e di rinnovamento per l'intera regione e soprattutto rivolta ai giovani.

"Monreale, con la presenza del suo magnifico Duomo – ha aggiunto Arcidiacono – custodisce un patrimonio di fede e di arte che testimonia la ricchezza della nostra tradizione cristiana. In questo momento di dolore, ci uniamo alle preghiere di tutta la Chiesa universale e ricordiamo con gratitudine il magistero di Papa Francesco". Arcidiacono ha annunciato che il Comune di Monreale si unirà al lutto nazionale.