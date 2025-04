Funerali di Papa Francesco, minuto di silenzio nelle scuole anche a Monreale

Le scuole chiuse il sabato osserveranno il minuto di silenzio lunedì 28 alle 10. La disposizione diramata alle scuole dall'assessore Patrizia Roccamatisi

MONREALE, 24 aprile – A seguito della deliberazione della Presidenza del Consiglio dei ministri, che ha stabilito cinque giorni di lutto nazionale per la scomparsa del Sommo Pontefice Francesco, anche il ministero dell’Istruzione ha diramato specifiche disposizioni alle scuole.

In particolare fino a sabato 26, giorno delle esequie, è stata disposta l’esposizione a mezz’asta delle bandiere nazionale ed europea sugli edifici pubblici dell’intero territorio nazionale, lo svolgimento di tutte le manifestazioni pubbliche in modo sobrio e consono alla circostanza.

Negli uffici pubblici e nelle scuole di ogni ordine e grado, ove aperte nel giorno della cerimonia esequiale, ovvero nel primo giorno di apertura dopo le esequie, un minuto di raccoglimento alle ore 10.

Anche a Monreale l’assessore alla Pubblica Istruzione, Patrizia Roccamatisi, ha diramato l’avviso alle scuole pubbliche e paritarie presenti sul territorio comunale per invitare l’intera comunità scolastica a osservare un minuto di silenzio e di raccoglimento alle ore 10 di giorno 26, in occasione delle esequie, o nel primo giorno di riapertura delle scuole dopo il funerale, ovvero lunedì 28 sempre alle 10, se non aperte di sabato, oltre all’esposizione a mezz’asta delle bandiere nazionale ed europea negli edifici scolastici.

“Anche le scuole di Monreale si uniranno al momento di silenzio in memoria di Papa Francesco - ha affermato l’assessore Patrizia Roccamatisi- in rispettosa osservanza di quanto disposto nel ricordo del pontefice e per la rilevanza sociale e storica di tale perdita per il mondo intero”