A Monreale ritorna la gioia di socializzare: "Sconzajoco", il primo ludo pub dove i telefoni restano in tasca

Un'idea brillante che invita i ragazzi a riscoprire il piacere della compagnia reale

MONREALE, 25 aprile – La genialità di scovare un luogo che sappia fondere sapientemente gusto, convivialità e divertimento è spesso il frutto di una visione acuta e di una creatività senza confini.

E a Monreale, proprio a un tiro di schioppo dal maestoso Duomo che incanta visitatori da ogni angolo del globo, questa intuizione ha preso forma grazie all'energia e alla determinazione di un affiatato gruppo di amiche.

Sara, Ester, Cinzia, Elena, Valeria e Cinzia che hanno dato vita a “Sconzajoco”un nuovo locale che promette di diventare un punto di riferimento per chi desidera trascorrere momenti spensierati in un'atmosfera accogliente e originale. Molto di più di un semplice locale: è il primo ludo pub di Monreale, un'idea brillante che invita i ragazzi a riscoprire il piacere della compagnia reale, lasciando per qualche ora da parte i propri telefoni.

Nel cuore del centro storico "Sconzajoco" si presenta come un'oasi di modernità e vivacità. L'idea di queste intraprendenti donne è semplice quanto efficace: creare uno spazio polifunzionale dove si possa gustare ottima cucina, assaporare cocktail creativi e, soprattutto, riscoprire il gusto autentico dello stare insieme attraverso avvincenti giochi da tavolo. Una trovata importante, questa, per ritornare a socializzare, a guardarsi negli occhi e a condividere risate e sfide senza lo schermo di un dispositivo a fare da barriera.

L'entusiasmo contagioso di Sara, Ester, Cinzia, Elena, Valeria e Cinzia traspare in ogni dettaglio del locale, dall'arredamento curato e accogliente alla selezione di proposte culinarie e di intrattenimento pensate per soddisfare ogni desiderio. Brilla la creatività per i sapori eccellenti che deliziano il palato, accompagnando le serate all'insegna del divertimento analogico. "Volevamo creare un posto che rispecchiasse la nostra amicizia e la nostra voglia di stare insieme in allegria," raccontano le fondatrici con un sorriso. "Un luogo dove le persone possano sentirsi a casa, gustare qualcosa di buono e magari riscoprire il piacere di una sana competizione tra amici, dimenticando per un po' la frenesia digitale."

"Sconzajoco" non è solo un locale, ma un vero e proprio invito alla socializzazione e al buonumore, un'ulteriore gemma che arricchisce l'offerta di Monreale.