Leone XIV è il nuovo Papa

È il cardinale Robert Francis Prevost

ROMA, 8 maggio – Eletto al soglio pontificio il 267º successore dell’apostolo Pietro, è Leone XIV, il cardinale Robert Francis Prevost.

Agostiniano, 69 anni, laureato in scienze matematiche e filosofia, nel 1987 ha conseguito il dottorato in diritto canonico.

Già prefetto del Dicastero per i vescovi e presidente della Pontificia Commissione per l’America Latina, americano, è stato missionario in Sud America e vescovo in Perù.

La fumata bianca è arrivata poco dopo le 18 tra gli applausi e lo sventolio di tante bandiere in una piazza San Pietro gremita di migliaia di fedeli, provenienti da tutto il mondo. Subito dopo il nuovo Pontefice ha fatto la sua comparsa davanti al mondo, pronunciando il suo primo discorso intorno al tema della pace.

«La pace sia con voi», sono state le sue prime parole. «Questo è il primo saluto del Cristo risorto, il buon Pastore. Vorrei che la pace raggiungesse le vostre famiglie, tutti i popoli, tutta la terra. La pace sia con voi. Una pace disarmata, disarmante, umile. Dio ci ama tutti, incondizionatamente».