Monreale accoglie i fischietti palermitani per uno stage tecnico

Domenica scorsa gli arbitri si sono radunati al Conca d’Oro

MONREALE, 14 maggio – Lo sport si conferma un elemento vitale nel tessuto sociale di Monreale, e l'Amministrazione comunale ribadisce la sua attenzione verso l'intera comunità sportiva, includendo attivamente anche la sezione arbitrale.

Negli ultimi anni, si è concretizzata una proficua sinergia tra il mondo dello sport e il territorio, con l'impianto sportivo "Conca D'Oro" che è diventato un punto di riferimento per le attività della Sezione AIA (Associazione Italiana Arbitri) di Palermo.

Nella giornata di domenica 11 maggio, gli arbitri palermitani, sotto la guida del presidente della Sezione AIA di Palermo, Giampiero Vitale, hanno scelto il rinnovato stadio comunale di Monreale come sede per uno stage tecnico-tattico. Questo importante evento si è svolto nell'ambito del raduno Play Off di fine stagione, offrendo un'occasione preziosa di preparazione e aggiornamento per i direttori di gara.

La realizzazione di questo stage è stata resa possibile grazie al forte impegno istituzionale dell'assessore allo Sport, Salvo Giangreco, il quale ha voluto esprimere il suo pieno sostegno e apprezzamento per queste iniziative che mirano alla promozione e alla crescita dello sport nel territorio. L'accoglienza dei fischietti palermitani testimonia ancora una volta la vocazione di Monreale come un centro aperto e collaborativo con le diverse realtà sportive del palermitano.