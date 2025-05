Villa comunale, approvato il progetto per la riqualificazione

2,5 milioni di euro il finanziamento previsto con i fondi FESR Sicilia 2021–2027

MONREALE, 20 maggio – La giunta comunale ha approvato il progetto di "Rigenerazione e riqualificazione del giardino pubblico denominato ‘Villa Belvedere’" inserito nel Programma Regionale FESR Sicilia 2021–2027 – Area Funzionale Urbana (FUA) di Palermo.

Questa importante iniziativa mira a restituire alla cittadinanza uno spazio storico di grande valore sociale, culturale e turistico, attualmente inagibile parzialmente a causa di problemi strutturali.

L'intervento si concentrerà sul consolidamento del costone roccioso, sul rifacimento della pavimentazione, sul rinnovamento degli arredi urbani e dell'illuminazione, nonché sulla riqualificazione del verde. L'obiettivo è trasformare la Villa Belvedere in un luogo pienamente accessibile, inclusivo e multifunzionale, capace di ospitare attività culturali, educative e ricreative, coinvolgendo attivamente la comunità locale e valorizzando il patrimonio storico-naturalistico.

Il progetto - frutto del lavoro dell’architetto Piero Albanese, responsabile del progetto, e dagli altri progettisti, l’ingegnere Ferrarella e architetto Finella Badagliacca - affronterà le problematiche di degrado fisico, la carenza di una funzione sociale e culturale riconosciuta e la scarsa fruibilità turistica. La riapertura in sicurezza della villa è la priorità, con l'intento di creare uno spazio rinnovato, sicuro e attrattivo per residenti e visitatori.

L'iniziativa prevede anche la valorizzazione della funzione aggregativa ed educativa della villa attraverso eventi e spazi polifunzionali, nonché l'incremento dell'attrattività turistica con percorsi tematici e segnaletica, integrando la Villa Belvedere in un percorso unificato con le principali attrazioni di Monreale.

L’assessore ai Beni e alle Attività culturali, Fabrizio Lo Verso ha espresso grande soddisfazione per questo importante traguardo, sottolineando come la riqualificazione della villa Belvedere rappresenti un passo fondamentale per il benessere della comunità e per la valorizzazione del patrimonio di Monreale.

"Il progetto della villa Belvedere non è un intervento isolato - dichiara - ma si integra strettamente con la riqualificazione delle due piazze (approvata anch'essa), con i lavori in corso all'Antivilla Comunale e con il programmato completamento del Complesso Monumentale Guglielmo II, delineando una visione unitaria per il rinnovamento urbano di Monreale e dell’intero complesso abbaziale”.