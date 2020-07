Cantiere Popolare, Rosario Li Causi coordinatore del partito a Monreale

Alberto Petta è stato nominato a Piana degli Albanesi

MONREALE, 11 luglio – Cantiere Popolare, partito di Centro, individua nelle figure di Rosario Li Causi e Alberto Petta, d’intesa col responsabile Enti Locali Roberto Corona, nuovi coordinatori rispettivamente del Monreale e a Piana degli Albanesi.

“Entrambi – come recita una nota di Saverio Romano – leader di Cantiere Popolare sono espressione di una politica che sa ascoltare, dialogare e risolvere le questioni con competenza e impegno. A entrambi l’augurio di buon lavoro, il mio affettuoso abbraccio e quello di tutta la nostra comunita’ politica”.

Rosario Li Causi, 56 anni, funzionario della Regione Siciliana, consigliere circoscrizione Aquino- Monreale più votato nel 1998, consigliere comunale di Monreale dal 2010 al 2014, presidente III commissione urbanistica; dal 2014 al 2019 consigliere comunale componente commissione Bilancio; assessore dal 2017 al 2019 ai Servizi sociali, turismo, sport e spettacolo.

Alberto Petta, 34 anni, laureato in Scienze Politiche e Relazioni Internazionali, ha svolto diversi ruoli politici all'interno del Comune di Piana degli Albanesi: già assessore ai Lavori Pubblici dal 2008 al 2012, Capogruppo d'opposizione dal 2012 al 2017, viene eletto Presidente del Consiglio Comunale dal 2017 al 2020 fino allo scioglimento. Contemporaneamente, in questi anni svolge anche diversi incarichi all'interno dell'Anci Sicilia Giovani.