Monreale, dalla Regione 1,4 milioni di euro dal Fondo Perequativo

Caputo (FI): “Un segnale di attenzione del Governo regionale in favore degli Enti Locali”

PALERMO, 4 agosto –La città di Monreale riceverà dal Governo regionale attraverso l'assessorato alle Autonomie Locali guidato da Bernadette Grasso la somma di oltre 1450 mila euro destinata a compensare i Comuni che hanno disposto l'esenzione o la riduzione dei tributi locali o la concessione di suoli pubblici e spazi esterni in favore degli operatori economici che hanno subito una contrazione economica a seguito del blocco delle attività per il Covid 19.

Le somme sono state calcolate in rapporto al numero degli abitanti ed al numero e tipologia delle attività economiche e commerciali del territorio. Adesso l’amministrazione comunale dovrà, utilizzando la modulistica allegata al decreto assessoriale, indicare gli importi delle concessioni e delle esenzioni effettuate e trasmetterla agli uffici regionali per la concreta erogazione.

"Ringrazio l'assessore regionale Bernadette Grasso e i suoi uffici per avere in tempi brevi svolto un lavoro estremamente complesso che oggi consentirà ai Comuni di potere ottenere somme consistenti tali da compensare i mancati introiti tributari. Un segnale importante e confortante che il Governo ha voluto inviare ai sindaci preoccupati per il mancato introito tributario derivante dal sostegno ai cittadini e alle categorie produttive. Ricordo che il gruppo parlamentare di Forza Italia ha fortemente sostenuto in aula tale iniziativa". Lo afferma il deputato regionale di Forza Italia, Mario Caputo.