Pro o contro Musumeci? Il sindaco ce lo spieghi

Piero Capizzi: “La divergenza è evidente. E’ prevalente la linea del Pd o quella di Diventerà Bellissima?”

MONREALE, 21 agosto – “Le ultime uscite di autorevoli esponenti della politica monrealese alle quali abbiamo assistito da un po’ di tempo, mettono a nudo un aspetto di non poco conto, sul quale – a mio parere – è opportuno riflettere e cioè: da che parte politica è orientata l’amministrazione comunale?”

È una riflessione sulla quale pone l’accento l’ex sindaco Piero Capizzi, attuale consigliere comunale di Alternativa Civica, dopo il duro attacco del segretario del Partito Democratico monrealese, Silvio Russo al Governo regionale a guida Musumeci, al quale, invece, l’amministrazione comunale ha rivolto con frequenza numerose lodi.

“Ritengo opportuno – fa sapere Capizzi – che il sindaco spieghi tutti qual è la posizione della sua giunta, nella considerazione che una parte importante di essa, quella di matrice Pd, lancia un attacco frontale al governo regionale, attribuendogli delle pesanti responsabilità circa la difesa del territorio, che peraltro possiamo anche condividere, mentre un’altra, un giorno sì e l’altro pure, ne esalta l’operato.



Rifuggendo l’intenzione di creare futili polemiche – afferma ancora Capizzi – ritengo proficuo per tutti che il sindaco, nella qualità di guida politica della sua amministrazione, spieghi ai cittadini da che parte sia giusto andare nei rapporti con l’esecutivo Musumeci. Se ad uno scontro senza quartiere, come ipotizzato da Silvio Russo, o se verso una continua luna di miele come lasciato intendere da una parte importante del suo schieramento. Questo gradito, eventuale, chiarimento, eviterebbe una serie di stucchevoli prese di posizione delle quali, peraltro, soprattutto in questo momento storico non sentiamo il bisogno”.