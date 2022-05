L’assessore Totò Grippi passa con Riccardo Savona di Forza Italia

“Sono certo che insieme potremo lavorare con ancora più energia per il bene del territorio”

MONREALE, 4 maggio – Al termine dei festeggiamenti religiosi in occasione del triduo dedicato al Santissimo Crocifisso, oggi è stato ufficializzato il passaggio di Totò Grippi, assessore con delega ai rifiuti del Comune di Monreale, all'area che fa riferimento al presidente della Commissione Bilancio all’Ars, Riccardo Savona.

“L'assessore Grippi è una persona in gamba e competente – commenta il parlamentare azzurro – che accettando una delega così delicata come quella dei rifiuti, ha dimostrato non solo di sapersi mettere in gioco, ma grande responsabilità. Qualità che gli stanno permettendo di svolgere al meglio il proprio incarico. Sono certo che insieme potremo lavorare con ancora più energia per il bene del territorio”.