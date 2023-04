Nuovo segretario cittadino PD a Monreale è Antonino Sciortino

Eletto questa mattina con un coordinamento di 21 membri

MONREALE, 22 aprile – Ha avuto luogo questa mattina presso il Collegio di Maria in Monreale il coordinamento cittadino convocato per il confronto sulla politica locale e il nuovo assetto del Circolo.

Alla presenza del dirigente PD Attilio Licciardi, è stato nominato Segretario Antonino Sciortino e un Coordinamento Cittadino di 21 membri.

Avvocato 38enne di Monreale, Antonino Sciortino ha accettato la proposta di candidatura quale Segretario del Circolo del Partito Democratico di Monreale che è provenuta praticamente da ogni area del Circolo.

All’incontro si sono susseguiti gli interventi del segretario dimissionario, Silvio Russo, di Tonino Russo, Biagio Cigno, Raffaele Sanfratello, Giuseppe Leto, Francesco Macchiarella e Salvatore Ganci. Nelle more l’assemblea ha ascoltato la dichiarazione programmatica e di presentazione offerta dal candidato Antonino Sciortino. Questi non ha usato mezzi termini nell’intendere superare ciascuna difficoltà che ha vissuto negli ultimi anni il circolo che ha conosciuto il proprio momento più buio nel 2019 allorché il Partito Democratico si è frammentato in una serie di liste presentate alle elezioni amministrative locali.

Il Partito Democratico – ha affermato Antonino Sciortino – “certamente” nel 2024 presenterà un’unica propria lista alle elezioni per il rinnovo del Consiglio Comunale di Monreale e conta di formulare una candidatura a Sindaco. Il Partito Democratico si colloca a Sinistra e sposa valori e principi vicini al mondo del lavoro, dei diritti, soprattutto dei più deboli, ha proseguito, ed è alternativo all’attuale maggioranza che amministra la città''.

Viene dunque votata la nomina del Segretario e di un coordinamento cittadino di 21 membri, che vede la condivisione di tutti i presenti fuorché un tesserato cheha raggiunto l’assemblea soltanto in extremis. Non rimane - recita infine la nota stampa diffusa - che porgere le più sincere congratulazioni ed auguri di buon lavoro al neo Segretario e al coordinamento ai quali nei prossimi giorni saranno consegnate “le chiavi” del portale internet del circolo, affinché non dia più soltanto voce a singoli tesserati ma anche ad un autorevole e forte circolo politico cittadino.